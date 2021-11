Un livre référence pour plonger dans la Semois-Semoy

Voici 20 ans, Dominique Billion s’était penché en long et en large sur elle, les éditions Eole publiant son premier « Mémoire de Semois ». L’auteur arlonais qui habite à quelques centaines de mètres de sa source a décidé voici 3-4 ans de remettre l’ouvrage sur le métier, en l’étoffant drastiquement. Il aborde par le texte et la photo toute la Semois, la haute, la moyenne et la basse, mais aussi tout son bassin qui s’étend sur 1350 km2, en parlant histoires et histoire, patrimoine, nature, légendes, gastronomie, culture, dans le but d’en faire un livre-référence. Un ouvrage qui n’est pas construit sur base d’informations glanées sur internet, mais dans les archives de l’Institut archéologique luxembourgeois et sur le terrain qui a été quadrillé pendant plus de 3 ans, en toutes saisons. « Je me suis donc réimprégné dans ce territoire que j’apprécie et que je connais, mais il y a toujours des choses à découvrir. J’ai voulu un ouvrage à la portée de tous, donc j’ai vulgarisé ce qui était trop technique et scientifique. »