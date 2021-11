Un onze de base métamorphosé pour les Diables: voici la composition probable des Belges pour affronter le pays de Galles

Forte d’un bilan de 19 sur 21 (six victoires et un partage), la Belgique peut déjà penser à sa 14e participation à une phase finale de Coupe du monde, la cinquième de suite dans un grand tournoi si l’on tient compte des Euros 2016 et 2020. À Cardiff, Roberto Martinez, qui veut terminer la campagne invaincu, devra, par la force des choses, présenter une équipe remaniée. Avec les forfaits actés lundi des gardiens Thibaut Courtois et Simon Mignolet, du défenseur Jason Denayer, du milieu de terrain Dennis Praet et de l’attaquant et capitaine Eden Hazard, c’est pratiquement toute une équipe qui se trouve sur le flanc, si l’on tient compte des indisponibilités connues avant le rassemblement (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Jérémy Doku, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen) ou survenues pendant celui-ci (Toby Alderweireld).

Le sélectionneur national devrait donc, par la force des choses, donner leur chance à des joueurs plus jeunes ou, en tout cas, moins utilisés, comme Arthur Theate ou Koen Casteels, pour ne citer qu’eux.