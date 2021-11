Roger Casement, héros, traître et sodomite

Je n’ai pas assez d’imagination pour avoir inventé quoi que ce soit de ce qui suit », écrit le journaliste et essayiste français François Reynaert dans son livre attachant Roger, héros, traître et sodomite. Une vie résumée en quelques mots puissants, qui rendent magnifiquement compte de la richesse et des méandres de l’existence de Roger Casement, né en 1864 à Sandycove (Irlande) et pendu en 1916 à la prison de Pentonville, au nord de Londres.