Bourse de Bruxelles - KBC freine à nouveau le BEL 20

AB InBev (52,91) s'appréciait de 0,5 pc, Colruyt (43,10) cédant 0,4 pc alors que Ahold Delhaize (30,15) abandonnait 2,2 pc. Umicore (46,80) regagnait 0,8 pc, ce que perdait Aperam (46,19), Ackermans (153,30) et Melexis (106,40) cédant 0,7 et 0,8 pc. Proximus (17,18) et Telenet (32,14) étaient positives de 0,4 et 0,2 pc, Orange Belgium (19,58) reculant par ailleurs de 0,5 pc tandis que Bpost (7,61) repartait de 0,2 pc à la baisse.

Après résultats, Azelis (27,56) reculait de 1,2 pc à l'inverse de Greenyard (9,30) qui progressait de 2,2 pc. Solvac (118,00) et Bois Sauvage (328,00) étaient positives de 3 et 2,2 pc, Van de Velde (31,40) gagnant 2,6 pc tandis que Econocom (3,62) et Kinepolis (52,95) reculaient de 2 et 1 pc, Picanol (65,40) de 2,7 pc. Biocartis (3,93) remontait de 1,6 pc, ce que perdait Hyloris (15,65), MDxHealth (1,01) cédant 1,4 pc.