Comité de concertation: ce qui est sur la table pour le secteur culturel

Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouveront à partir de 14h30 pour discuter d’éventuelles nouvelles mesures à mettre en place pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus.

Le précédent Comité de concertation avait lui aussi été avancé, au mardi 26 octobre. Entre-temps, plusieurs médias ont révélé lundi matin les grandes lignes des recommandations préparées par le GEMS (groupe d’experts pour la stratégie de gestion de la pandémie en Belgique) en vue du Codeco prochain. Le groupe d’experts préconise d’élargir le port du masque (à davantage de situations et à partir de 9 ans) et de suspendre durant plusieurs semaines les activités de nuit et sports de contact en intérieur.