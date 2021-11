Elise Mertens après sa qualification pour les demi-finales du double des WTA Finals: «Nous étions très concentrées et agressives»

« Nous savions dès le départ que nous n’avions besoin que d’un set pour nous qualifier », a-t-elle confié à Belga après le match. « Ce n’est jamais facile de jouer ce genre de match, mais nous étions très concentrées et nous sommes montrées de très agressive, ce qui sur cette surface est une exigence. Les balles fusent énormément, surtout en journée, mais même en soirée, cela va encore assez vite. Et cela nous a bien aidées. C’était important de remporter le premier set, car cela enlevait évidemment pas mal de stress. Ensuite, nous avons continué, car une fois que vous êtes sur le terrain, vous voulez gagner quoi qu’il arrive. »

Avec sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 1), la Limbourgeoise, 25 ans, a remporté son dernier match du groupe ’El Tajin’ contre la paire composée de la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23) 6-4, 7-6 (7/3).

Cette qualification pour le dernier carré est une grande première pour Elise Mertens. Il y a deux ans, lors de sa première participation, à Shenzhen, avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, la N.1 belge avait échoué en s’inclinant dans son dernier match de poule contre la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic.

« Je suis très heureuse. C’est quelque chose que je n’avais pas encore réussi dans ma carrière et c’est chouette d’y être parvenue avec ma nouvelle partenaire. Nous espérons évidemment aller le plus loin possible. Le tournoi n’est pas fini… »