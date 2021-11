Divorce, perte de poids et nouvelles chansons: Adele joue la carte de l’honnêteté (vidéo)

La tournée mondiale est incertaine pour Adele. Se plier aux questions d’Oprah Winfrey sur CBS dimanche soir était prévu d’avance. Le programme « Adele one night only » est un long entretien – pas loin d’une heure et demie – entre la chanteuse et l’animatrice. Décor bucolique, sièges confortables, costumes clairs : l’échange entre les deux femmes se veut très solennel, tant pour l’envergure de l’événement que l’objet de la discussion.