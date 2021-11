Voici les conditions qui permettraient aux Diables de finir l’année en tête du classement FIFA

Si la rencontre de ce soir face au pays de Galles n’a plus d’importance pour le Mondial 2022, elle possède bel et bien un enjeu pour le classement FIFA, toujours dominé par les Diables…

Étant donné que la trêve internationale en cours est la dernière de 2021, les calculs sont simples pour les joueurs de Roberto Martinez. Pour terminer l’année civile en haut du classement FIFA pour la quatrième fois consécutive, le moyen le plus simple est encore de remporter la rencontre face au pays de Galles. Mais une défaite ou un partage ne signifierait pas non plus une chute à la deuxième place.