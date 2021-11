Grèce: les restaurants fermés en réaction aux mesures anti-covid

Les restaurants ont largement fermé leurs portes mardi en Grèce pour une grève de 24 heures dénonçant l’intensification des contrôles et l’augmentation des amendes en cas de non-respect de nouvelles mesures pour endiguer la reprise de la pandémie du coronavirus.

Kliston » (fermé en grec), c’était le message affiché sur les façades des restaurants dans le centre d’Athènes et des villes grecques, lors de ce mouvement de grève rare dans un pays où aller au restaurant est un des loisirs favoris.

Face à la recrudescence du nombre de cas de coronavirus et des dizaines de morts recensés quotidiennement, le gouvernement a imposé depuis dix jours le passe sanitaire aux restaurants et cafés en plein air et doublé les amendes pour les professionnels du secteur qui ne respectent pas les mesures, qui s’élèvent désormais à 5.000 euros.