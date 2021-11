Pharma: une nouvelle unité de bioproduction en Wallonie

L’écosystème wallon autour de la thérapie cellulaire et génique comptera bientôt une nouvelle unité de bioproduction. Ce mardi, la société américaine Kiniciti – financée par le fonds d’investissement WCAS – a annoncé le rachat de la biotech belgo-hollandaise Ncardia, basée à Gosselies et Leyde (Pays-Bas). Elle met 60 millions dollars (un peu plus de 50 millions d’euros) sur la table pour s’offrir cette société à capitaux majoritairement belges. Selon nos informations, 30 millions d’euros servent à racheter une partie des parts des actionnaires existants (le fonds privé Vesalius Biocapital, les fonds publics SRIW, SFPI, Sambrinvest…) pour acquérir une participation majoritaire (environ deux tiers du capital). Et 20 millions pour construire un site de production répondant aux standards GMP (bonnes pratiques de production). Et ce ne serait qu’un début, assurent les actionnaires belges.