Frank Vandenbroucke avant le Codeco: «Partout, il faudra prendre des mesures sévères»

Le ministre a invoqué les chiffres quotidiens de la situation dans les hôpitaux qu’il reçoit tous les midis. Entre lundi à 11h et mardi à 11h, 273 personnes ont été hospitalisées pour cause de covid. Actuellement, 2681 patients sont à l’hôpital, dont 555 en soins intensifs. Qui plus est, 165 lits ne sont plus disponibles par manque de personnel. Les soignants sont mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire et une partie d’entre eux manque à l’appel par surmenage, burn out ou tout simplement parce qu’ils ont contracté la maladie.

« Ce qui me revient des hôpitaux est très inquiétant. Je veux avertir la population du sérieux de la situation », a déclaré M. Vandenbroucke devant les députés.

Mercredi, lors de la réunion du comité de concertation, personne ne pourra éviter de faire des efforts, selon lui : « Partout, il faudra prendre des mesures sévères afin que tout le monde puisse continuer à travailler et que les cours puissent être donnés dans les écoles ».