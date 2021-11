Nucléaire: le scepticisme de Paul Magnette compte-t-il plus que l’avis de l’AFCN?

C’est son droit d’être sceptique, mais quand il s’agit de la sécurité et de la fiabilité du nucléaire, son scepticisme compte-t-il plus que l’avis de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) qui est hautement compétente et indépendante tant de l’industrie que du pouvoir politique ?

Monsieur Magnette craint notre dépendance à l'uranium importé, alors qu'il n'y a jamais eu dans le monde une seule centrale nucléaire qui ait dû s'arrêter par manque d'uranium, mais il ne se préoccupe pas de notre dépendance croissante au gaz importé (notamment de Russie) qui de surcroît grève notre balance des paiements.

Au-delà de son « scepticisme », Monsieur Magnette désinforme les citoyens quand il déclare : « En revanche, la Belgique a l’opportunité de devenir un leader mondial en matière de démantèlement des centrales. Nous avons un savoir-faire remarquable, ce serait dommage de le perdre ».

Il est vrai qu’il reprend là un slogan du Rapport des Formateurs qu’il a signé avec Alexandre De Croo le 30 septembre 2020 : « L’arrêt des centrales nucléaires en toute sécurité et la préparation en vue du démantèlement dans un environnement sûr figurent parmi les priorités du Gouvernement. Le savoir-faire accumulé dans le domaine du démantèlement deviendra un atout essentiel que nous pourrons exporter dans d’autres pays dans le cadre d’une stratégie de sortie du nucléaire. »

La Belgique n’est pas pionnière

Premièrement, c’est absurde : faut-il démanteler 7 centrales plutôt que 3 ou 5 pour acquérir cette expérience ? Deuxièmement c’est faux !

En effet, il s'agit là d'une affirmation contraire à la réalité vu que pour des centrales nucléaires de grande puissance l'Allemagne notamment a une bonne longueur d'avance sur nous. Il faut en effet savoir que les 5 réacteurs de la centrale de Greifswald ont été mis à l'arrêt définitif en 1990. « C'est le plus gros projet de démantèlement au monde et nous avons prouvé, vingt ans après le début des travaux, que ces opérations peuvent se faire en toute sécurité ». Toujours en Allemagne 4 autres réacteurs sont en cours de démantèlement, de même que celui de Garigliano en Italie et de José Cabrera en Espagne. Aux Etats-Unis 6 réacteurs PWR ont déjà été entièrement démantelés.

Dans ces conditions, vous conviendrez qu’il est absurde de justifier l’arrêt de nos deux centrales nucléaires les plus récentes sous prétexte que « Le savoir-faire accumulé dans le domaine du démantèlement deviendra un atout essentiel que nous pourrons exporter ». C’est de l’enfumage pur et simple des citoyens, et n’est pas digne d’un chef de parti responsable.