L’évasion de Monsieur Non-Non

Tout part d’un petit garçon. William, 4 ans, coincé à la maison avec ses parents lors du premier confinement. Son père, c’est le chanteur belge Nicolas V.O. : un premier album en 2015 et des EP dont Tic-Tac sur le réchauffement climatique ou Fastfood Lover, sorti en avril, sur l’ère Tinder.... Mais là, on est en mars 2020, le monde de la culture est plongé dans une profonde léthargie et le seul public qu’il a sous la main, c’est William. Alors, à force de l’observer et de chercher à occuper ses journées, le chanteur attrape sa guitare et se met à composer une, deux, trois chansons, douze au total avec le petit qui lui file des idées (« Papaaa, ze veux une sanson sur les bonbons/les dinosaures/les pompiers, etc.) et Julie, la maman, qui réalise les vidéos (en une prise, toutes simples, très drôles, allez les visionner sur le site). L’idée d’un album commence à germer.