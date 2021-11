La CNE accepte la proposition d'accord dans le secteur des fabrications métalliques

Le syndicat se réjouit que l'accord 2021-2022 rencontre les attentes des employés et des cadres du secteur. Il contient notamment des aides à l'aménagement des fin de carrières, une augmentation des moyens à consacrer à la formation des travailleurs et travailleuses, une amélioration importante du salaire minimum ainsi que la possibilité de négocier librement dans les entreprises une juste récompense pour tous les employés et cadres du secteur qui ont fait énormément d'efforts dans le cadre de la pandémie.

Toutefois, malgré un accord qualifié d'ambitieux, la CNE insiste sur le fait que celui-ci "démontre à nouveau que la loi sur la compétitivité de 1996 doit être revue afin de rendre la norme salariale à nouveau indicative et rendre possible la négociation libre dans les secteurs et les entreprises". Le syndicat déplore également le manque d'un accord sur la représentativité syndicale des cadres du secteur qui permettrait, selon lui, d'éviter les nombreuses discriminations qui touchent ces travailleurs et travailleuses.