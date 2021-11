Horeca, boîtes, cinéma, fitness… Bruxelles va débloquer dix millions pour améliorer la qualité de l’air

Pour lutter contre la pandémie de covid, le gouvernement bruxellois compte aider les restaurants, les bars et toute une série d’autres lieux privés accueillant du public à s’équiper en matériel de ventilation et de purification d’air.

Avec la vaccination, le Covid Safe Ticket (CST), le masque et les gestes barrières, la qualité de l’air en intérieur dans les lieux publics constitue l’un des piliers de la lutte contre la pandémie qui reprend vigueur actuellement. Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) est d’ailleurs en train de plancher sur de nouvelles normes légales en la matière. A son échelle, la Région de Bruxelles-Capitale a également décidé d’agir pour améliorer la ventilation et la purification de l’air dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, les salles de fitness, les cinémas et d’autres endroits privés accueillant du public. Selon le cabinet de Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’Etat à la Transition économique, le gouvernement bruxellois s’apprête à débloquer 10 millions d’euros pour aider les entreprises concernées à s’équiper.