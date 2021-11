Fuite des données de vaccination à Bruxelles: le MR demande l’audition du ministre Maron

Cette faille concernerait tous les Bruxellois via la plateforme Bruvax, le système autonome mis en place par les autorités régionales bruxelloises.

Selon le quotidien Le Soir, toute personne ou organisme a la possibilité d’accéder aux données personnelles médicales relatives au statut vaccinal sur la simple base du numéro de registre national. Cette faille concernerait tous les Bruxellois via la plateforme Bruvax, le système autonome mis en place par les autorités régionales bruxelloises.

Le président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh, s’est quant à lui demandé si cette faille dans la consultation de données privées existe depuis le lancement de la plateforme et comment elle a été rendue possible.

Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, « Alain Maron vient de démontrer qu’il n’avait pas la capacité de protéger la vie privée des Bruxellois et le droit au secret médical. Ce défaut de prévention est inacceptable dans une démocratie moderne et soucieuse des droits individuels ».

Pour le Mouvement Réformateur, première formation de l’opposition à Bruxelles, ce couac complète la longue série de manquements et d’erreurs des autorités bruxelloises dans la gestion de la crise.

Le MR a rappelé qu’en mai dernier, des fraudes à l’enregistrement avaient également été mises à jour, permettant aux non-Bruxellois de se faire vacciner dans les centres de la Région via Bruvax.

« Ces faits extrêmement graves sont particulièrement dommageables pour le lien de confiance qui doit exister entre les pouvoirs publics et les citoyens, dans une période déjà suffisamment sensible et de surcroit dans une Région qui peine déjà à convaincre les citoyens en matière de vaccination », a-t-il commenté.