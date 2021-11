«L’Affaire climat» va en appel contre l’Etat belge

Plus de 58.000 personnes soutiennent l’association « Affaire climat » qui veut obtenir que la justice impose un objectif climatique plus ambitieux à notre pays.

La Belgique n’en a pas encore terminé avec « l’Affaire climat ». Les responsables de l’ASBL qui ont décroché une première victoire le 17 juin ont décidé de pousser leur avantage. Ils font appel du premier jugement avec l’espoir d’obtenir que la cour force la Belgique à revoir ses objectifs climatiques à la hausse : 65 % de réduction d’émissions en 2030 et - 45 % en 2025, par rapport à 1990. « Nous avons obtenu une magnifique victoire », indique Carole Billiet (Equal Partners), avocate de l’association. « Cela aurait dû suffire à élever la gouvernance climatique belge à un niveau adéquat. » En Allemagne, en mai dernier, la Cour suprême avait condamné les autorités à accentuer leur engagement climatique. Deux semaines plus tard, Berlin annonçait qu’il anticiperait la date de la neutralité carbone à 2045 (contre 2050) et que le pays réduirait ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % en 2030 (contre 55 % auparavant) et de 88 % en 2040.