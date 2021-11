Nathalie Baye: «Faire confiance est le plus beau cadeau qu’on peut donner à son enfant»

Un rôle de mère très, trop aimante dans Garçon chiffon, de et avec Nicolas Maury, et un rôle de mère réinventée dans Lui, de Guillaume Canet, c’était l’actualité légère de Nathalie Baye, entre confinement et reconfinement. Mais avec Haute Couture de Sylvie Ohayon, l’actrice auréolée de quatre César dont deux de la meilleure actrice (La balance en 1983 et Le petit Lieutenant en 2006), retrouve un premier rôle complexe – une première d’atelier dans la grande maison Dior, en conflit avec sa fille et bientôt à la retraite –, qui lui permet d’exprimer toutes les nuances d’un talent qui l’accompagne depuis bientôt cinquante ans.

De quelle manière vous touche le personnage d’Esther, cette couturière d’un abord un peu sec ?