«Bruvaxgate»: le coup de gueule de Georges-Louis Bouchez

La plateforme bruxelloise de gestion de la vaccination, Bruvax, a reconnu son erreur. La fuite massive de données de santé a fait rugir l’opposition bruxelloise. Le président du MR demande des comptes à Alain Maron. Et dénonce l’irresponsabilité en termes de protection des données.

Les révélations du Soir et du Tijd, ce mardi, concernant une violation de données à caractère personnel dans Bruvax, la plateforme qui gère les rendez-vous pour la vaccination à Bruxelles, ont suscité de nombreuses réactions politiques. Pour rappel, cette faille, dénoncée par Charta 21, une association née pendant la crise covid et regroupant essentiellement des juristes, permet à tout un chacun de déduire le statut vaccinal de n’importe quel résident bruxellois sur base, simplement, de son numéro de registre national. Or, ce numéro est aussi entre les mains de l’employeur, d’un banquier, d’un assureur, d’un gérant de club sportif ou de n’importe quel mandataire public.