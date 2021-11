Standard: Selim Amallah est de retour à l’entraînement

C’est un retour important que Luka Elsner a enregistré en ce début de semaine: victime d’une déchirure du long adducteur gauche le 16 octobre face à Louvain, Selim Amallah a repris lundi après-midi le chemin de l’entraînement. De manière complète et tout à fait dans les délais impartis puisque son indisponibilité avait été estimée à quatre à six semaines. Un mois plus tard, l’international marocain est donc de nouveau opérationnel et devrait être en mesure de tenir sa place samedi (20h45) face à l’AS Eupen, un adversaire qui lui réussit plutôt bien puisque c’est lui qui, en fin de saison dernière, avait qualifié le Standard pour la finale de la Coupe de Belgique en inscrivant le seul but du match (0-1) avant d’inscrire les deux premiers buts des siens au Kehrweg dans le cadre du championnat (0-4).

Resté à Liège durant la trêve internationale alors qu’il était prévu qu’il dispute avec le Burkina Faso les deux derniers matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Abdoul Fessal est quant à lui sur le chemin du retour. Touché au quadriceps lors d’un entraînement programmé avant le déplacement au FC Bruges, l’attaquant a recommencé à courir et a participé à une partie des entraînements, qu’il devrait réintégrer complètement dans les prochaines heures.