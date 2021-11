Víkingur Ólafsson: «Il ne faut jouer que de la musique en laquelle on croit»

Il est l’un des pianistes les plus passionnants de sa génération. Un de ces musiciens à l’approche aussi originale que savamment pensée et savamment incarnée. S’illustrant tant chez Philip Glass que chez Debussy, Rameau ou Bach, le pianiste islandais Víkingur Ólafsson est de retour avec Mozart & Contemporaries, un album passionnant proposant un dialogue imagé et émouvant entre la musique de Mozart et celle de compositeurs dont il était contemporain, de Haydn à Carl Philipp Emanuel Bach en passant par les plus rares Galuppi et Cimarosa.

Mozart est un compositeur qui vous a donné du fil à retordre lorsque vous étiez plus jeune. Quand avez-vous décidé que vous étiez prêt à enregistrer cet album ?