Un rarissime tableau signé Serge Gainsbourg mis aux enchères

Une rarissime huile sur toile du chanteur français Serge Gainsbourg sera mise aux enchères vendredi à Paris à l’occasion de la dispersion des souvenirs de Juliette Gréco. Elle est estimée entre 30.000 et 50.000 euros.

Ce tableau a été offert en 1959 à Juliette Gréco par l’artiste lui-même. On y aperçoit le chanteur et sa sœur alors qu’ils étaient encore enfants. Élève aux Beaux-Arts et membre de l’Académie de Montmartre, Lucien Ginsburg à l’état civil s’est d’abord destiné à la peinture et au dessin, menant une vie de bohème avec sa première épouse Élisabeth Levitsky, également peintre.