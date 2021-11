Elbow en ballades

Si les auteurs de l’emblématique The seldom seen kid (Mercuriy Prize en 2008) ont écrit chacun de leur côté, covid oblige, ils se sont ensuite retrouvés dans un théâtre pour enregistrer. Petite « surprise » : Flying dream 1 , le nouvel album du groupe qui a débuté voilà 30 ans, fait l’impasse sur ces quelques « hymnes » auxquels il nous avait habitués. Ce sont les circonstances et l’état d’esprit qui ont voulu ça, nous explique depuis chez lui un Guy Garvey toujours aussi disert et affable.

En réalité, avoir ainsi travaillé séparément n’est pas nouveau pour vous.