Sécurité du Berlaymont: des agents étaient bien sous-qualifiés

Durant des années, la sécurité de bâtiments de la Commission européenne à Bruxelles a-t-elle été négligée ou sous-évaluée ? Boujama Guerbaoui, un ancien agent de gardiennage de la société G4S actif durant plusieurs années au sein de ces bâtiments l’affirme. En janvier dernier, dans Le Soir, il accusait son employeur d’envoyer sur ces sites des collègues non formés et non qualifiés pour occuper leurs postes. Sûr de son fait, l’homme a fait part de ses soupçons à la direction contrôle sécurité privée du SPF Intérieur ainsi qu’au service gardiennage de la direction sécurité de la Commission européenne. Depuis lors, les choses ont bougé. Le gardien a été licencié pour faute grave par G4S pour avoir divulgué des informations confidentielles. Une enquête a été ouverte par le SPF Intérieur qui a auditionné le « lanceur d’alerte ». Surtout, le dialogue s’est installé entre la Commission et la société de gardiennage afin de régulariser les choses qui posaient problème.