À l’origine

Fin 1981, Dan Aykroyd commence à écrire un scénario. Les premières lignes de Ghostbusters … naissent d’un vieux « truc » de comédie, explique-t-il. Il est vrai qu’on chassait déjà le fantôme chez Abbott et Costello. Quoi qu’il en soit, l’acteur et auteur canadien s’y met en scène et pense à John Belushi pour l’accompagner. Mais son comparse des Blues Brothers décède le 5 mars 1982 au Chateau Marmont. Alors le projet traîne quelque peu, puis Aykroyd en parle à Bill Murray, son pote de Saturday Night Live . Et au réalisateur Ivan Reitman, lequel connaissait le précédent pour l’avoir fait jouer dans Meatballs en 79 et Stripes en 81. Le reste appartient à l’histoire du 7e art : New York se retrouve aux prises avec une épidémie de fantômes, et