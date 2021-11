Forte pression politique pour la vaccination obligatoire, De Croo n’y croit pas

Hier encore, la population les applaudissait à la fenêtre pour leur dévotion au front, exempts de toute protection. Aujourd’hui, ils sont la cible du comité ministériel restreint. Ils, ce sont bien évidemment les soignants. A partir du 1er janvier, la vaccination devrait devenir obligatoire pour tous ceux qui se cachent derrière cet ensemble hétérogène : médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinés, mais aussi logopèdes, psychologues cliniciens. Sont incluses également les pratiques non conventionnelles : homéopathes, ostéopathes, acuponcteurs et chiropracteurs. Cette obligation vaccinale concerne environ 500.000 travailleurs, parmi lesquels près de 89 % sont déjà vaccinés. En cas de refus, les 60.000 non-vaccinés perdront leur agrément et donc leur accès à la profession. Jusqu’au 1er avril, ils pourront bénéficier du chômage temporaire. Ensuite, ce sera le chômage classique.

Cette annonce n’a pas manqué de faire réagir les syndicats d’obédience socialiste et chrétienne du secteur non marchand. « Mettre le doigt dans une telle mesure, c’est mettre le doigt dans une atteinte aux droits des travailleurs », n’hésite pas à avancer le Setca. Tout en admettant que la question de la vaccination obligatoire est une responsabilité « purement politique », le syndicat socialiste soutient que cette question ne peut être sous-segmentée entre des catégories de personnes, en l’occurrence ici des travailleurs. « Je n’ai aucun problème avec la vaccination obligatoire de l’ensemble de la population. Mais là, on est en train de stigmatiser les professionnels du secteur. C’est discriminatoire et disproportionné », abonde Yves Hellendorff, secrétaire national CNE non marchand. « Nous avons dit au cabinet de Frank Vandenbroucke tout le mal que nous pensions de son texte. Notamment sur l’aspect des sanctions. Un point sur lequel son cabinet nous a garanti qu’il y aurait une réelle concertation avec les représentants des travailleurs et les syndicats sectoriels. Ce qui n’a pas été le cas. »

Responsabilité professionnelle

Sur le terrain, les avis sont plus dithyrambiques. Selon une enquête menée par l’Absym (l’association belge des syndicats médicaux), trois quarts des médecins généralistes sont favorables à la vaccination obligatoire des professionnels de la santé. En outre, deux tiers d’entre eux ne sont pas opposés à des sanctions en cas de refus.

Le président du Collège de médecine générale, Christophe Barbut, prône lui aussi la vaccination du personnel soignant. « Il n’y a pas la moindre ambiguïté de notre part. Après la lecture des dossiers scientifiques, notre but a toujours été qu’un maximum de gens se fassent vacciner », affirme-t-il. « Est-ce qu’il faut, pour cela, passer à une obligation vaccinale ? Cette décision relève du politique. A titre personnel, je déplore qu’il faille en passer par là. Pour un soignant, la vaccination relève de la responsabilité professionnelle. » Un avis que partage Patrick Werrion, kinésithérapeute en cabinet libéral et ancien président de l’Association de défense professionnelle des kinésithérapeutes. « Les professionnels de la santé doivent, à mon sens, donner l’exemple. »

Le président de l’Association belge des praticiens de l’art infirmier, Olivier Gendebien, est lui aussi pour l’obligation vaccinale. « La profession infirmière doit se baser sur la science, sur la prévention et sur la sécurité des soignants et des patients. Les soignants doivent montrer l’exemple, mais le reste de la population doit suivre. » Il regrette toutefois la manière dont la question a été amenée. « Les sanctions imposées pourraient mettre en péril la stabilité d’un secteur déjà sur les rotules. Il va être difficile pour un employeur de licencier 10 % de son personnel dans un secteur en pénurie. »

Défections dans les rangs

Infirmière à l’hôpital Saint-Luc, Manon est vaccinée, mais elle craint les retombées sur les conditions de travail. « Sur une équipe de quinze infirmiers, cinq sont absents et trois ne sont pas vaccinés. Les non-vaccinés veulent se réorienter et le métier n’attire plus personne. » Lucie, une infirmière dans un hôpital de la région liégeoise, parle d’atteinte à la liberté individuelle. « Si on oblige les soignants à être vaccinés pour protéger la population, pourquoi est-ce que l’on n’obligerait pas les patients à être vaccinés pour protéger également les soignants ? On est déjà sous-payés par rapport aux risques que l’on prend. On est sans cesse exposés à des dangers. Le gouvernement refuse de reconnaître le métier comme métier pénible, et il voudrait en plus de ça nous obliger à nous vacciner. C’est vraiment pour nous achever. »

Le syndicat chrétien a déjà annoncé qu’il couvrira par un préavis de grève « toute action collective qui se déclenchera dans les institutions de soins suite à la mise en œuvre de cet avant-projet de loi et des sanctions qui s’y trouvent ».