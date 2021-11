Le PS et Vandenbroucke veulent la vaccination obligatoire, De Croo n’y croit pas

A la veille du Codeco de ce mercredi, le président du PS, Paul Magnette, a répété dans SudInfo son plaidoyer en faveur de la vaccination obligatoire, et pas seulement pour le personnel soignant, invoquant la disparité des mesures entre Régions, « cette politique du plic ploc que la population ne comprend plus ». Dans la foulée, rapportait l’agence Belga, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), a également fait savoir qu’il voulait mener ce débat sans tarder, et qu’il mettrait dès lors ce point sur la table du Comité de concertation ce mercredi.

De son côté, le Premier ministre, Alexander De Croo, en visite à la Sonaca, a, lui, répété qu’il ne voyait aucune vertu à cette proposition : « Ce n’est pas réalisable dans la pratique, je pense qu’il faut parvenir à convaincre les gens. » A la rentrée, il avait déjà manifesté sa réticence. « On ne va quand même pas mettre les gens qui refusent en prison. » De son côté, le ministre de la Santé, Frank Vandebroucke, y est aussi favorable, a-t-il indiqué lundi sur VTM, alors qu’il était jusqu’ici réticent. La vice-Première Groen, Petra De Sutter, s’était elle aussi dite ouverte au débat dès lundi.