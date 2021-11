SOS Fantômes reprend joyeusement du service

Deux films réalisés par Ivan Reitman dans les années 80, une version « reboot » et « féminisée » signée Paul Feig en 2016, deux séries télé en animation, du merchandising à gogo et des produits dérivés à la pelle : la saga des chasseurs de fantômes a plus ou moins marqué notre culture pop. La franchise retrouve aujourd’hui des couleurs avec, à la manœuvre, Jason Reitman, le fils du réal d’origine, et Gil Kenan, scénariste à qui l’on doit aussi un remake de Poltergeist ou encore Monster house . Leur Ghostbusters : Afterlife (en version originale), dédié à Harold Ramis décédé en 2014, est une jolie réussite. À les entendre, ils ont vécu une sorte de rêve éveillé en œuvrant sur ce nouveau chapitre…