Un nouveau CEO pour la société de gardiennage Protection Unit

Le nouveau CEO va, lui, accompagner la croissance de l'entreprise qui compte déjà 1.600 travailleurs et un millier de clients. Elle entend recruter prochainement 300 personnes en Belgique et au Grand-Duché. Déjà bien présente en Wallonie (Liège Airport, Charleroi Airport, Spa Grand Prix F1, Standard de Liège...) et à Bruxelles (RSC Anderlecht), elle souhaite renforcer sa position en Flandre et à l'étranger.