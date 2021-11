Sylvie Ohayon: «J’ai vu mon grand-père aimer son travail d’artisan. C’est beau»

Ecrivaine et réalisatrice, Sylvie Ohayon pousse les portes de la maison Dior et filme Nathalie Baye en petite main de la haute couture.

Sylvie Ohayon vient de terminer son septième roman, Le magnifique, histoire d’un homme qui a des pulsions sexuelles et qui décide de tout arrêter en coupant son sexe. Pour la rencontre entre une première d’atelier et une jeune banlieusarde chez Dior, elle a choisi le cinéma car « ça se prêtait plus à une narration filmée, qu’il y avait un décorum, des regards… ». Haute couture est son deuxième film sept ans après Papa was not a Rolling Stone, adaptation de son propre roman. Et elle a hâte de repartir dans le cinéma. Pour rendre hommage à l’art culinaire avec un film sur un grand chef qui rendrait le goût de la vie à une jeune anorexique.

Passer de la littérature au cinéma, c’est passer d’un acte solitaire à un travail d’équipe…