ATP Finals: forfait, Matteo Berrettini est remplacé par un autre Italien, Jannik Sinner

La dernière image de Matteo Berrettini (ATP 7) aux ATP Finals, le Masters de fin de saison qui rassemble les huit meilleurs joueurs, restera celle d’un joueur qui quitte, en pleurs, le court du Pala Alpitour de Turin. Le Romain de 25 ans, qui a dû abandonner dimanche soir contre l’Allemand Alexander Zverev (ATP 3) en raison d’une blessure aux abdominaux, a décidé de se retirer du tournoi. Il sera remplacé, dès mardi soir, par son compatriote Jannik Sinner, 10e mondial et premier réserviste.

« J’ai décidé que le Masters était fini. Je suis dévasté, je n’ai jamais pensé devoir abandonner ce qui constitue le tournoi de tennis le plus important jamais disputé en Italie. Merci pour le soutien continu et les centaines de messages », a déclaré Berrettini. « Je voulais jouer à nouveau devant vous mais mon corps n’est pas prêt à relever les défis qui m’attendent. Dire que je suis triste serait un euphémisme car je me sens privé de quelque chose pour lequel j’ai tant travaillé depuis des années. Ce n’était pas une décision aisée mais je suis convaincu que c’était la meilleure pour moi et la suite de ma carrière », a écrit sur Instagram celui qui avait déjà été blessé aux abdominaux lors du dernier Open d’Australie.