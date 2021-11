Etat de droit: la Commission européenne entre le marteau et l’enclume

La pression s’intensifie sur la Commission européenne quant aux versements de fonds européens à la Pologne, malgré les atteintes à l’Etat de droit. Mais la situation est loin d’être propice à l’action.

Mardi, un nouvel arrêt de la Cour de Justice de l’UE (CJUE) remettait encore en cause certaines procédures polonaises qui donnent selon elle une trop grande latitude et discrétion au ministre de la justice sur la nomination des juges. Et le même jour, cinq groupes politiques du Parlement (centre droit PPE, sociaux-démocrates, libéraux, écologistes et gauche radicale) ont écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour qu’elle n’approuve pas le plan de relance polonais. Ces groupes politiques estiment qu’approuver le plan en imposant des conditions à Varsovie pour un retour vers l’Etat de droit ne serait pas « suffisant ».