Royal Excel Mouscron: club à vendre, salaires impayés

Les joueurs et les employés mouscronnois n’ont toujours pas perçu leur salaire relatif au mois d’octobre. Gérard Lopez est désormais enclin à céder l’Excel, qui a pourtant retrouvé des couleurs sur le plan sportif.

Après les remous liés au limogeage d’Enzo Scifo et à la fin de la collaboration avec Mbo Mpenza, voici que Mouscron doit faire face à de sérieux soucis d’ordre financier. Tous les étages du club sont finalement touchés par une situation inconfortable qui soulève énormément d’interrogations. Comment est-il possible que l’Excel éprouve déjà des difficultés à honorer les rémunérations de ses joueurs et employés, cinq mois seulement après l’obtention de sa licence ?