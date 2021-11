Si, au début de la crise, le télétravail a connu un certain engouement, il est loin de faire encore l’unanimité aujourd’hui. Selon une étude française, on constate une augmentation de 25 % des cas de burn-out chez les travailleurs par rapport au mois de mai 2021. Et pas moins de deux salariés sur dix sont actuellement en arrêt maladie pour raisons psychologiques. En cause : notamment le télétravail.

L’étude, réalisée par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine, révèle que les télétravailleurs sont plus exposés au burn-out : 46 % d’entre eux se trouvent en détresse psychologique, contre 40 % pour les salariés en présentiel. Ces chiffres font s’interroger sur les changements à réaliser dans la pratique du télétravail, alors qu’il est à nouveau d’actualité dans la lutte contre la pandémie.