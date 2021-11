Obligation vaccinale: «Les soignants doivent montrer l’exemple, mais la population doit suivre»

A partir du 1er janvier, la vaccination devrait devenir obligatoire pour tous les soignants. Entre l’obligation de ne pas mettre en danger les patients et le caractère discriminatoire de la mesure, les avis divergent, même parmi les vaccinés.

Hier encore, la population les applaudissait à la fenêtre pour leur dévotion au front, exempts de toute protection. Aujourd’hui, ils sont la cible du comité ministériel restreint. Ils, ce sont bien évidemment les soignants. A partir du 1er janvier, la vaccination devrait devenir obligatoire pour tous ceux qui se cachent derrière cet ensemble hétérogène : médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinés, mais aussi logopèdes, psychologues cliniciens. Sont incluses également les pratiques non conventionnelles : homéopathes, ostéopathes, acuponcteurs et chiropracteurs. Cette obligation vaccinale concerne environ 500.000 travailleurs, parmi lesquels près de 89 % sont déjà vaccinés. En cas de refus, les 60.000 non-vaccinés perdront leur agrément et donc leur accès à la profession. Jusqu’au 1er avril, ils pourront bénéficier du chômage temporaire. Ensuite, ce sera le chômage classique.