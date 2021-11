Finance.brussels, un invest en pleine croissance

En trois ans, l’ex-SRIB a mutiplié son portefeuille par plus de trois. Et ne compte pas en rester là, assure Pierre Hermant, son CEO.

Finance&invest.brussels en Bourse ? « Ce n’est pas à l’ordre du jour », précise Pierre Hermant, CEO du véhicule d’investissement de la Région bruxelloise. La voie suivie par la Gimv, son homologue flamand (et géant) « n’est pas une idée fantaisiste non plus. Il s’agit d’un moyen efficace pour continuer à lever des fonds, attirer le privé et surtout faire notre métier : soutenir et financer les entreprises bruxelloises ». Depuis son arrivée à la tête de l’invest bruxellois en 2018, pas mal de chemin a été parcouru, tant en termes de stratégie que d’ambition.