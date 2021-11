Coronavirus: de nouvelles mesures entrent en vigueur en Allemagne

Par exemple, la Bavière, le plus grand État fédéré du pays, va limiter l’accès aux restaurants et aux hôtels aux personnes qui ont été entièrement vaccinées ou qui se sont remises du covid. Les personnes qui n’ont pas été entièrement vaccinées ne seront désormais plus autorisées à entrer dans ces établissements, même si leur test est négatif. La capitale bavaroise, Munich, a également annoncé que son traditionnel marché de Noël serait annulé. A contrario, les petits marchés de Noël privés seraient autorisés à se poursuivre à Munich, à condition que le nombre de visiteurs puisse être maîtrisé.

Le Premier ministre conservateur bavarois Markus Soeder a appelé à une approche nationale, affirmant qu’un ensemble de mesures disparates est loin d’être souhaitable. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une règle 2G complète en Allemagne », a-t-il déclaré. L’homme politique influent a demandé que les citoyens vaccinés reçoivent une nouvelle dose cinq mois ou plus après leur dernière dose et que les masques soient portés dans davantage de lieux publics. Il souhaite également une obligation légale de la vaccination pour certaines professions, un sujet actuellement très sensible en Allemagne.

Les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé, ont également annoncé mardi des restrictions sur la 2G et vont même plus loin en introduisant une règle encore plus stricte de « 2G plus » pour certains événements. Cela signifie qu’un test négatif sera toujours requis pour ces événements, même pour les personnes entièrement vaccinées ou ayant récemment récupéré du covid.

Une grande partie de la vie publique sera également interdite aux personnes non vaccinées dans le petit État du sud-ouest, le Bade-Wurtemberg. Par exemple, les restaurants, les musées et d’autres lieux publics, y compris les salles de fitness, les piscines et les écoles de musique, ne pourront admettre que les visiteurs qui remplissent les conditions 2G. Dans les écoles, les enfants devront porter des masques buccaux à partir de mardi.