Coronavirus: Kraainem, commune la mieux ventilée de Belgique

Bienvenue à Ventilation-land ou plutôt à Kraainem commune de la périphérie bruxelloise qui décrocherait à coup sûr le prix de la commune la mieux aérée de Belgique, si ce prix existait. À l’accueil de la maison communale, la réceptionniste a le regard qui fuit régulièrement vers un petit capteur. Il lui indique si la quantité de CO2 présente dans l’air est trop importante. « Je le regarde tout le temps. Surtout quand la fenêtre est fermée. »

La salle d’attente est vide car les citoyens ne peuvent accéder aux services communaux que sur rendez-vous, précaution du bourgmestre. Au-dessus des sièges, trône un écran presque aussi grand qu’une télévision. Nathalie, du service population, dit aussi qu’elle est « rassurée » par le détecteur. « Quand on monte trop haut et que cela devient orange, on ouvre la fenêtre ou la porte pour ne pas aller dans le rouge. En plus, il donne la température. »