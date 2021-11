La transmission par aérosols, l’arme trop longtemps ignorée du coronavirus

Les images des nettoyeurs en tenue complète de protection aspergeant de désinfectants des villes entières sont encore dans toutes les mémoires. L’objectif était de neutraliser une possible transmission du coronavirus par contact avec des surfaces infectées qui plus est lorsque celles-ci étaient touchées par un grand nombre de personnes comme cela peut être le cas dans des gares ou d’autres infrastructures publiques. On sait maintenant que ce n’était pas l’action la plus efficace. Car cette transmission par contact suppose que le virus se diffuse par de grosses gouttelettes expectorées par les malades qui tombent au sol et sur les surfaces aux alentours, qui deviennent contaminantes pour qui les touche. On sait donc aussi que cette transmission via les surfaces infectées, si elle n’est pas complètement impossible, n’est pas le moyen privilégié par le covid pour nous infecter.