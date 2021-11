Florentino Perez revient sur l’offre du Real refusée par le PSG pour Kylian Mbappé: «Aujourd’hui, vous donnez 200 millions et on ne vous vend rien»

Malgré ses efforts pour recruter Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid n’est jamais parvenu à convaincre le PSG de lâcher sa pépite, malgré une offre à hauteur de 200 millions d’euros. Ce refus des dirigeants parisiens aurait d’ailleurs agacé le président Florentino Perez, si l’on en croit les propos relayés par Marca, que Perez aurait tenu lors d’une réunion.

« Nous devons honorer les contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs. Mais il faut pouvoir payer. Aujourd’hui, vous donnez 200 millions d’euros et on ne te vend rien », aurait-il déclaré selon le quotidien espagnol. Mais le Real Madrid souhaiterait toujours faire venir Mbappé, dès cet été et gratuitement, à l’expiration de son contrat. « Quand les contrats se terminent, c’est mieux. Mais aujourd’hui, il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne transfèrent pas les joueurs », aurait ajouté Perez.