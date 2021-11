Qualifications pour l’Euro U19: la Belgique arrache un point face à l’Espagne (2-2)

Mardi soir, l’équipe nationale belge de football des moins de 19 ans a partagé l’enjeu contre l’Espagne, 2-2, à Bissen au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre des qualifications pour l’Euro U19 qui aura lieu en Slovaquie en 2022.

Sous la houlette de Wesley Sonck, les U19 belges ont arraché un match nul face à l’Espagne qui s’est appuyée sur un doublé de son attaquant Nico Serrano (8e et 54e) pour prendre une avance a priori confortable. La réplique, venue grâce à un but contre son camp d’Alberto Moleiro (56e), a été suivie d’une égalisation dans le temps additionnel, des œuvres d’Anthony Descotte (90e+3). Ce but tardif du joueur du Sporting de Charleroi permet à la Belgique d’empocher la première place du groupe, à la différence de buts.