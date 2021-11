Coronavirus: les pouvoirs publics mettent enfin le turbo pour doper la qualité de l’air intérieur

C’était le 12 avril dernier : trois experts renommés publiaient dans Le Soir une carte blanche sur l’importance de mesures à long terme pour améliorer la ventilation des lieux publics clos et ainsi lutter contre l’épidémie de coronavirus. Six mois plus tard, l’évolution n’est pas à la hauteur de l’accueil chaleureux du politique à l’époque. Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, qui signait le texte avec Marius Gilbert (épidémiologiste à l’ULB) se dit « déçue » que l’on n’a pas mis à profit le temps écoulé depuis l’été pour mieux se préparer à l’automne et l’hiver. « Même si mettre en place des systèmes de ventilation est laborieux et complexe et qu’il est peut-être « irréalisable » en un laps de temps court dans certains bâtiments comme les écoles, le minimum eut été de généraliser des détecteurs CO2 afin d’au moins, aérer lorsque cela s’avère nécessaire… »