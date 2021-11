Le Manneken-Pis habillé en Laurent Ruquier pour participer aux Grosses têtes

Des membres de l’équipe sont venus chercher le ketje de Bruxelles à l’hôtel de Ville avant l’enregistrement. Le bourgmestre Philippe Close et l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba étaient présents pour faire les présentations avant cette sortie exceptionnelle.

« On est d’abord heureux d’avoir les Grosses têtes à Bruxelles pour partager un peu d’humour dans cette période un peu morose », s’est réjoui Philippe Close. « Et puis, c’est un très beau focus sur Bruxelles, car c’est une des émissions les plus écoutées de France. On sait que Laurent Ruquier a bien potassé sur Bruxelles et il devrait donc y avoir beaucoup de questions sur la ville. Cela peut donner envie de visiter notre capitale… », souligne-t-il faisant remarquer le record pour l’émission d’avoir un public de 2.500 personnes.