L’Euro 2023 tend les bras aux Diablotins, victorieux en Ecosse (0-2)

Les Diablotins ont conclu l’année de la plus belle des manières, en enquillant une sixième victoire consécutive dans ces éliminatoires pour l’Euro U21 2023. Grâce à ces trois nouveaux points décrochés en Écosse (0-2), les joueurs de Jacky Mathijssen ont effectué un nouveau pas important sur le chemin qui doit les mener en Roumanie et en Géorgie, eux qui sont déjà assurés de terminer, au pire, à la deuxième place de leur groupe. Laquelle est synonyme de qualification directe pour le meilleur deuxième ou de barrages pour les autres nations. Les Diablotins, qui visent la première position, devront finir le boulot en 2022 (au Danemark le 29 mars et contre l’Écosse le 5 juin).

À Dundee, les Espoirs belges n’ont pas vraiment tremblé, sûrs de leurs forces et de leur jeu. Ils ont pris le match à leur compte, ne laissant que des miettes aux Écossais et amenant très régulièrement le danger devant la cage adverse. La différence est venue des pieds… de l’inévitable Loïs Openda, qui a planté sur penalty sa sixième rose depuis le début de cette campagne (40e), et de Nicolas Raskin sur un service de son pote Hugo Siquet (87e).