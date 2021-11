Arthur Theate, dans les bons et les mauvais coups avec la Belgique au pays de Galles

À Cardiff, Arthur Theate est devenu le 56e Diable rouge de l’ère Martinez. Ce n’est pas commun que le Catalan offre la chance à un jeune joueur (21 ans) de s’exprimer dès le coup d’envoi d’un match certes sans enjeu pour la Belgique, mais d’un niveau très élevé et, qui plus est, dans une ambiance particulièrement chaude. « C’est plus compliqué d’inclure des nouveaux joueurs dans une défense qu’au sein d’une attaque », expliquait il y a peu le coach fédéral, interrogé sur le rôle de Charles De Ketelaere dans son noyau. Le contexte, l’obligation de faire souffler Jan Vertonghen et, peut-être, le sentiment de devoir tout doucement penser à l’avenir a profité au Liégeois, présent sur la pelouse jusqu’à la 85e minute.