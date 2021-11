«On a assuré et montré qu’on pouvait encore être premier de groupe»: les réactions des Diables rouges après le partage au pays de Galles

Interrogé sur le partage des Diables rouges au pays de Galles, Thomas Meunier a insisté sur l’importance pour lui de recevoir du temps de jeu. « J’avais raté le rassemblement précédent et j’ai pu avoir deux beaux matches avec du temps de jeu ici. C’était important car j’ai eu une préparation compliquée avec une blessure et le Covid. Maintenant que je suis de retour, j’ai besoin d’accumuler du temps de jeu », a expliqué le joueur de Dortmund, avant de souligner la prestation de Timothy Castagne et d’insister sur la belle campagne des Diables.

« Timothy Castagne a été exceptionnel derrière moi. Il est très polyvalent et c’était un plaisir de jouer avec lui. On a vu une équipe Belge qui a dominé le match malgré les nombreuses absences aujourd’hui. Le pays de Galles a tout donné devant son public mais on a assuré le coup et on a montré, comme lors des quatre dernières campagnes de qualification, qu’on pouvait être premier de notre groupe. »