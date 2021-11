Roberto Martinez satisfait de la prestation des Diables contre le pays de Galles: «On a fait ce qu’il fallait»

Interrogé au micro de la RTBF au terme du partage des Diables rouges au pays de Galles, Roberto Martinez s’est montré satisfait par la performance de son équipe. « On voulait gagner ce match et on a fait la prestation qu’il fallait aujourd’hui. On avait beaucoup de joueurs expérimentés mais on a joué avec beaucoup de courage dans une atmosphère assez hostile. On a contrôlé le ballon et on a montré de la personnalité malgré la pression adverse », a insisté le sélectionneur des Diables, qui veut retenir le positif.

« On a parfois manqué un peu de justesse dans le dernier geste, mais on préserve notre invincibilité sur les 28 derniers matches de campagnes qualificatives. Notre deuxième mi-temps était moins bonne mais il faut aussi donner du crédit aux Gallois qui terminé le match assez fort. Je retiens plus de positif que de négatif aujourd’hui. »