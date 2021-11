WTA Finals: Garbine Muguruza bat Paula Badosa et se hisse en finale (vidéo)

Qualifiée pour les Masters trois années de suite entre 2015 et 2017, la protégée de Conchita Martinez a retrouvé les sommets en 2021 avec des titres à Dubaï et Chicago ainsi que des finales à Melbourne et Doha.

En finale, Muguruza, lauréate de Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017, défiera l’Estonienne Anett Kontaveit (WTA 8) ou la Grecque Maria Sakkari (WTA 6), qui s’affronteront dans la suite du programme.