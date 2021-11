«Pandora Papers»: le président chilien Sebastian Piñera échappe à la destitution

Le Sénat du Chili a voté mardi contre la destitution du président Sebastian Piñera, soupçonné de conflit d’intérêt dans la vente d’une compagnie minière en 2010 réalisée dans un paradis fiscal et révélée par les « Pandora Papers ». Ce vote met un terme à la procédure de destitution qui avait été approuvée la semaine dernière par la Chambre des députés, où l’opposition est majoritaire. Au Sénat, également dominé par l’opposition, une majorité des deux tiers, soit 29 voix, était nécessaire. Or seuls 24 sénateurs ont voté pour la destitution, 18 contre et un s’est abstenu.

