Coronavirus: le coût des tests approche du milliard d’euros depuis le début de la crise

Avec les 737 millions estimés en 2021, ajoutés aux 230 millions de 2020, on arrive à 967 millions d’euros au total, soit presque un milliard d’euros d’argent public consacré aux tests covid.

L’Inami rembourse tout ou partie des tests, en fonction du type de test et de conditions à respecter.

Des tests PCR en majorité

L’immense majorité du budget de l’État prévu pour les tests en 2021 est consacrée aux tests PCR, à hauteur de 713,6 millions d’euros – en ce compris les frais de fonctionnement de la Plateforme nationale de testing Covid-19, précise la secrétaire d’État. Pour le surplus, 11 millions d’euros ont notamment été consacrés aux prélèvements d’échantillons chez les voyageurs et pour des événements, et un peu plus de 4 millions pour la détection de variants.

Vaccins: Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent plus de 1.000 dollars de profits par seconde